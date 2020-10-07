***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaEylül 2020 dönemi gider bildirimi sunulmuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri34.229,85 % 0,0173Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti13.403,66 % 0,0068Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri188.141,42 % 0,0952Fon Yönetim Ücreti2.667.434,83 % 1,3491Hisse Senedi Komisyonu264.037,38 % 0,1335Tahvil Bono Komisyonu11.410,72 % 0,0058Gecelik Ters Repo Komisyonu49.897,14 % 0,0252Vadeli Ters Repo Komisyonu4.082,4 % 0,0021Borsa Para Piyasası Komisyonu12.334,89 % 0,0062Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar874,9 % 0,0004Türev Araçlar Komisyonu333.144,2 % 0,1685Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.902,27 % 0,0141TOPLAM GİDERLER3.606.893,66 % 1,8242DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ197.726.220,17http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879007BIST