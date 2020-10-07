***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2020 11:47
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Eylül 2020 gider bildirimi sunulmuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
7.019,73 % 0,017
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
11.303,72 % 0,0274
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
47.670,31 % 0,1156
Fon Yönetim Ücreti
335.810,89 % 0,8141
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
6.164,68 % 0,0149
Gecelik Ters Repo Komisyonu
14.145,56 % 0,0343
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.247,4 % 0,003
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.003,49 % 0,0121
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
874,9 % 0,0021
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.868,47 % 0,0288
TOPLAM GİDERLER
441.109,15 % 1,0693
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
41.251.599,15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879001
BIST
13:451.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,17
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:457,8785
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0807
|Açılış
|: 7,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8785
En Düşük
7,7815
13:459,2682
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1161
|Açılış
|: 9,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2682
En Düşük
9,1278
13:45476,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 5,90
|Açılış
|: 476,72
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:45
|VKING
|6,71
|3.910.610
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|858.986
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.184.569
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,00
|24.914.490
|% 9,99
|
|LUKSK
|36,10
|2.993.159
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.737.926
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|2.220.300
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|446.199
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|786.500
|% -9,95
|
|BMELK
|11,78
|1.505.321
|% -9,94
|
|GARAN
|7,01
|1.050.694.785
|% -1,41
|
|ODAS
|3,40
|1.023.148.075
|% 3,98
|
|ASELS
|18,60
|506.372.238
|% 0,32
|
|SISE
|6,83
|389.930.361
|% -0,29
|
|KRDMD
|3,45
|355.290.982
|% -0,58
|
|ODAS
|3,40
|1.023.148.075
|% 3,98
|
|GARAN
|7,01
|1.050.694.785
|% -1,41
|
|ZOREN
|2,72
|352.409.957
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,90
|242.716.818
|% 3,26
|
|YGYO
|1,09
|120.340.923
|% 9,00
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8738
|7,8785
|% 1,03
|
|Euro
|9,2582
|9,2682
|% 1,27
|
|Sterlin
|10,0708
|10,1213
|% 0,64
|
|Frank
|2,0882
|2,0987
|% 0,78
|
|Riyal
|476,7150
|476,8080
|% 1,27
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|11,08
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,07
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-12,00
|
|Tam
|3.138
|3.216
|-9,93
|
|Yarım
|1.517
|1.556
|-4,80
|
|Çeyrek
|761
|778
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,61
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,18
|
|B. Petrol
|41,85
|41,85
|-0,80
|