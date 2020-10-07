***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaEylül 2020 gider bildirimi sunulmuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri7.019,73 % 0,017Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti11.303,72 % 0,0274Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri47.670,31 % 0,1156Fon Yönetim Ücreti335.810,89 % 0,8141Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu6.164,68 % 0,0149Gecelik Ters Repo Komisyonu14.145,56 % 0,0343Vadeli Ters Repo Komisyonu1.247,4 % 0,003Borsa Para Piyasası Komisyonu5.003,49 % 0,0121Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar874,9 % 0,0021Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.868,47 % 0,0288TOPLAM GİDERLER441.109,15 % 1,0693DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ41.251.599,15http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879001BIST