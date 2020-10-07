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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.10.2020 11:47
GÜNCEL HABERLER



***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama

Eylül 2020 gider bildirimi sunulmuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
7.019,73 % 0,017
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
11.303,72 % 0,0274
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
47.670,31 % 0,1156
Fon Yönetim Ücreti
335.810,89 % 0,8141
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
6.164,68 % 0,0149
Gecelik Ters Repo Komisyonu
14.145,56 % 0,0343
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.247,4 % 0,003
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.003,49 % 0,0121
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
874,9 % 0,0021
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.868,47 % 0,0288
TOPLAM GİDERLER
441.109,15 % 1,0693
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
41.251.599,15



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879001


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKING 6,71 3.910.610 % 10,00  
BASCM 8,80 858.986 % 10,00  
BALAT 14,85 2.184.569 % 10,00  
DYOBY 12,00 24.914.490 % 9,99  
LUKSK 36,10 2.993.159 % 9,99  
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13:45 Alış Satış %  
Dolar 7,8738 7,8785 % 1,03  
Euro 9,2582 9,2682 % 1,27  
Sterlin 10,0708 10,1213 % 0,64  
Frank 2,0882 2,0987 % 0,78  
Riyal 476,7150 476,8080 % 1,27  
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13:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.889 1.889 11,08  
Altın Gr. 477 477 6,07  
Cumhuriyet 3.152 3.200 -12,00  
Tam 3.138 3.216 -9,93  
Yarım 1.517 1.556 -4,80  
Çeyrek 761 778 -2,41  
Gümüş.Ons 23,57 23,61 0,52  
Gümüş Gr. 5,95 5,96 0,18  
B. Petrol 41,85 41,85 -0,80  
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