***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaAralık 2020 dönemi gider bildirimi sunulmuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri51.319,69 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti20.491,85 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri300.860,01 % 0,13Fon Yönetim Ücreti4.199.999,57 % 1,79Hisse Senedi Komisyonu430.626,16 % 0,18Tahvil Bono Komisyonu15.535,92 % 0,01Gecelik Ters Repo Komisyonu83.525,67 % 0,04Vadeli Ters Repo Komisyonu3.578,4 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu14.273,34 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.143 % 0Türev Araçlar Komisyonu577.356,8 % 0,25Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler64.435,55 % 0,03TOPLAM GİDERLER5.763.145,96 % 2,46DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ234.275.966,05http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899822BIST