***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaAralık 2020 dönemi gider bildirimi sunulmuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.509,14 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti18.721,85 % 0,25Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri34.247,9 % 0,46Fon Yönetim Ücreti95.137,65 % 1,28Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu280,69 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu589,05 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu69,3 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.137,41 % 0,03Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.143 % 0,02Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.587,01 % 0,13TOPLAM GİDERLER163.423 % 2,21DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.411.170,04http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899824BIST