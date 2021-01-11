***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaAralık 2020 dönemi gider bildirimi sunulmuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri7.889,29 % 0,03Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti20.650 % 0,07Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri96.015,14 % 0,32Fon Yönetim Ücreti418.576,08 % 1,39Hisse Senedi Komisyonu47.126,08 % 0,16Tahvil Bono Komisyonu1.533,95 % 0,01Gecelik Ters Repo Komisyonu15.582,99 % 0,05Vadeli Ters Repo Komisyonu655,2 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.962,91 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.143 % 0Türev Araçlar Komisyonu74.128,25 % 0,25Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.210,52 % 0,04TOPLAM GİDERLER697.473,41 % 2,32DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ30.024.426,68http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899825BIST