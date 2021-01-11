***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 14:20
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Aralık 2020 dönemi gider bildirimi sunulmuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
7.889,29 % 0,03
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
20.650 % 0,07
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
96.015,14 % 0,32
Fon Yönetim Ücreti
418.576,08 % 1,39
Hisse Senedi Komisyonu
47.126,08 % 0,16
Tahvil Bono Komisyonu
1.533,95 % 0,01
Gecelik Ters Repo Komisyonu
15.582,99 % 0,05
Vadeli Ters Repo Komisyonu
655,2 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.962,91 % 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.143 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
74.128,25 % 0,25
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.210,52 % 0,04
TOPLAM GİDERLER
697.473,41 % 2,32
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
30.024.426,68
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899825
BIST
15:421.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 11,17
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:427,4450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0718
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:429,0645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0389
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:42441,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,51
|Açılış
|: 441,63
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:41
|YAPRK
|88,55
|17.940.472
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.089.156
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.630.511
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|217.417.890
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.829.619
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|122,30
|2.652.356.025
|% 2,77
|
|EKGYO
|2,55
|1.306.719.974
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|952.993.015
|% 2,48
|
|TCELL
|17,07
|851.689.351
|% 1,31
|
|KOZAA
|17,15
|776.801.236
|% 4,70
|
|SKBNK
|1,65
|952.993.015
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,55
|1.306.719.974
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,68
|520.045.491
|% 5,51
|
|DOHOL
|3,39
|439.560.036
|% 0,00
|
|PETKM
|5,31
|679.214.426
|% 0,95
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4449
|7,4468
|% 1,00
|
|Euro
|9,0604
|9,0679
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,0002
|10,0503
|% 0,30
|
|Frank
|8,3244
|8,3746
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9771
|1,9870
|% 0,90
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-2,81
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,34
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-38,00
|
|Tam
|2.917
|2.990
|-33,24
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-16,08
|
|Çeyrek
|707
|723
|-8,04
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,93
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,62
|
Seans Raporu
15:41
daha fazla
-
15:52MAALT
Yüzde 9.95 oranında artışla 144.70 lira fiyatla işlem gören hissede 219, 140 adet işlem
-
15:51FENER
Yüzde 7.95 oranında artışla 39.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 244, 456 adet işlem
-
15:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, YKBNK, ISCTR
-
15:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 32 artarak (% 0.38 ) 1, 388
-
15:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, ISBIR, INTEM, TKURU, RODRG, FROTO, AVHOL, ARTI, CMBTN, EMNIS