***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 14:21
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Aralık 2020 dönemi gider bildirimi sunulmuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
8.998,47 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
20.491,85 % 0,04
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
97.636,74 % 0,18
Fon Yönetim Ücreti
693.263,76 % 1,27
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
83,24 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
754.010,5 % 1,38
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.833,58 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
1.587.318,14 % 2,9
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
54.778.446,66
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899827
BIST
15:581.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 10,18
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:587,4447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0715
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:589,0595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0339
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:58441,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,98
|Açılış
|: 441,26
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:58
|FORMT
|5,39
|19.671.540
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|218.716.820
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.897.163
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.270.861
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.940.649
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|38.926.434
|% -9,86
|
|KOZAL
|122,80
|2.700.459.083
|% 3,19
|
|EKGYO
|2,54
|1.343.800.754
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|965.024.238
|% 2,48
|
|TCELL
|17,07
|864.897.022
|% 1,31
|
|KOZAA
|17,33
|824.761.497
|% 5,80
|
|SKBNK
|1,65
|965.024.238
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,54
|1.343.800.754
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,71
|531.488.248
|% 6,69
|
|DOHOL
|3,42
|473.393.485
|% 0,88
|
|PETKM
|5,29
|692.728.242
|% 0,57
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4414
|7,4447
|% 0,97
|
|Euro
|9,0525
|9,0595
|% 0,38
|
|Sterlin
|10,0042
|10,0543
|% 0,34
|
|Frank
|8,3206
|8,3707
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9780
|1,9879
|% 0,95
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|-8,45
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,14
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-38,00
|
|Tam
|2.914
|2.988
|-35,77
|
|Yarım
|1.409
|1.445
|-17,30
|
|Çeyrek
|706
|723
|-8,65
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,62
|