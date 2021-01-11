***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 14:21
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Aralık 2020 dönemi gider bildirimi sunulmuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.474,29 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
20.649,94 % 0,12
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
46.945,12 % 0,27
Fon Yönetim Ücreti
322.994,9 % 1,86
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
125,5 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
337.012,98 % 1,94
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.980,18 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
736.182,91 % 4,23
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.392.037,69
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899836
BIST
15:521.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 10,18
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:527,4491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0759
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:529,0627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0371
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:52440,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,77
|Açılış
|: 440,89
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:52
|FROTO
|148,50
|218.249.045
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.651.263
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.143.433
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.940.561
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.829.619
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|122,40
|2.660.550.270
|% 2,86
|
|EKGYO
|2,54
|1.307.885.485
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|954.820.219
|% 2,48
|
|TCELL
|17,07
|857.955.161
|% 1,31
|
|KOZAA
|17,29
|790.316.889
|% 5,56
|
|SKBNK
|1,65
|954.820.219
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,54
|1.307.885.485
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,69
|522.082.206
|% 5,91
|
|DOHOL
|3,40
|443.605.018
|% 0,29
|
|PETKM
|5,31
|680.839.662
|% 0,95
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4441
|7,4491
|% 1,03
|
|Euro
|9,0560
|9,0627
|% 0,41
|
|Sterlin
|10,0038
|10,0540
|% 0,33
|
|Frank
|8,3236
|8,3737
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9772
|1,9872
|% 0,91
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-4,83
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,51
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.971
|-42,00
|
|Tam
|2.917
|2.991
|-32,74
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-15,83
|
|Çeyrek
|707
|723
|-7,92
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,88
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,62
|
Seans Raporu
15:52
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16:05CMBTN
Yüzde 9.97 oranında artışla 419.20 lira fiyatla işlem gören hissede 80, 685 adet işlem
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