***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaAralık 2020 dönemi gider bildirimi sunulmuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri8.045,25 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti21.492 % 0,07Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.991,61 % 0,08Fon Yönetim Ücreti59.108,08 % 0,18Hisse Senedi Komisyonu1.056,28 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.230,51 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu383,69 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0Türev Araçlar Komisyonu7.139,17 % 0,02Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler43.470 % 0,13TOPLAM GİDERLER168.184,69 % 0,52DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ32.401.090,03http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899843BIST