***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaAralık 2020 dönemi gider bildirimi sunulmuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.047,67 % 0,03Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti20.491,85 % 0,26Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri39.645,61 % 0,51Fon Yönetim Ücreti98.478,57 % 1,27Hisse Senedi Komisyonu53.416,66 % 0,69Tahvil Bono Komisyonu112,74 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.363,94 % 0,02Vadeli Ters Repo Komisyonu711,9 % 0,01Borsa Para Piyasası Komisyonu2.012,73 % 0,03Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.143 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu5.485,84 % 0,07Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler36.465,24 % 0,47TOPLAM GİDERLER261.375,75 % 3,38DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.739.056,5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899846BIST