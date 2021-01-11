***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaAralık 2020 dönemi gider bildirimi sunulmuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri9.709,44 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti18.880 % 0,05Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri54.771,22 % 0,13Fon Yönetim Ücreti444.622,82 % 1,07Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu10.202,77 % 0,02Gecelik Ters Repo Komisyonu28.463,19 % 0,07Vadeli Ters Repo Komisyonu1.134 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.503,7 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.143 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.002,74 % 0,03TOPLAM GİDERLER588.432,88 % 1,41DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ41.721.999,15http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899849BIST