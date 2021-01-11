***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaAralık 2020 dönemi gider bildirimi sunulmuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.573,42 % 0,03Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti18.880,01 % 0,33Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.902,99 % 0,12Fon Yönetim Ücreti159.405,97 % 2,78Hisse Senedi Komisyonu95.053,37 % 1,66Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu469,35 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu37,8 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.896,61 % 0,03Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.143 % 0,02Türev Araçlar Komisyonu7.462,22 % 0,13Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.499,6 % 0,11TOPLAM GİDERLER299.324,34 % 5,22DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.732.428,64http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899852BIST