***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 1. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri16.107,75 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.391,75 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri117.314,38 % 0,03Fon Yönetim Ücreti1.666.600,56 % 0,44Hisse Senedi Komisyonu325.438,91 % 0,09Tahvil Bono Komisyonu5.734,09 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu26.839,29 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu756 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu715,78 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0Türev Araçlar Komisyonu230.986,76 % 0,06Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.910,51 % 0TOPLAM GİDERLER2.406.087,98 % 0,64DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ377.619.328,1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925104BIST