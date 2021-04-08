***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 1. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.994,53 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.730,66 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri50.425,92 % 0,04Fon Yönetim Ücreti397.276,66 % 0,34Hisse Senedi Komisyonu61.086,52 % 0,05Tahvil Bono Komisyonu366,9 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu8.965,33 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu1.108,8 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu865,92 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0Türev Araçlar Komisyonu77.827,95 % 0,07Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.887,03 % 0,01TOPLAM GİDERLER617.828,42 % 0,54DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ115.156.011,81http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925106BIST