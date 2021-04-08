***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 1. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.174,45 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.760 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35.522,4 % 0,09Fon Yönetim Ücreti56.995,92 % 0,14Hisse Senedi Komisyonu8.125,19 % 0,02Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.698,32 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu672,63 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0Türev Araçlar Komisyonu18.637,59 % 0,05Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.618,23 % 0,01TOPLAM GİDERLER134.496,93 % 0,34DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ39.876.858,77http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925110BIST