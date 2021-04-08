***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 1. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.605,07 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.156,98 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.591,5 % 0,03Fon Yönetim Ücreti252.747,24 % 0,69Hisse Senedi Komisyonu47.930,42 % 0,13Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.449,04 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu151,2 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu834,36 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0Türev Araçlar Komisyonu31.449,4 % 0,09Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.659,92 % 0,01TOPLAM GİDERLER353.867,33 % 0,97DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ36.531.441,53http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925112BIST