***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 1. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.280,42 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.142,76 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.307,34 % 0,03Fon Yönetim Ücreti125.439,92 % 0,25Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu191,58 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu11.162,41 % 0,02Vadeli Ters Repo Komisyonu1.058,4 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu834,46 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.992,31 % 0,02TOPLAM GİDERLER167.701,8 % 0,33DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ50.465.276,7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925113BIST