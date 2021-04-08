***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 1. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.507,02 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.943,82 % 0,02Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.606,61 % 0,1Fon Yönetim Ücreti94.619,88 % 0,37Hisse Senedi Komisyonu49.280,86 % 0,19Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.797,2 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu201,6Borsa Para Piyasası Komisyonu811,08 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0Türev Araçlar Komisyonu6.269,19 % 0,02Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.631,1 % 0,07TOPLAM GİDERLER205.960,56 % 0,8DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.701.743,42http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925114BIST