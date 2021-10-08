***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2021 14:19
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2021 3. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
36.416,8 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
17.867,82 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
207.325,82 % 0,07
Fon Yönetim Ücreti
3.902.795,4 % 1,33
Hisse Senedi Komisyonu
786.153,44 % 0,27
Tahvil Bono Komisyonu
15.986,8
BIST
14:561.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,01
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
14:568,9151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0401
|Açılış
|: 8,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
14:5610,3094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0341
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
14:56505,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,69
|Açılış
|: 505,36
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler14:56
|AYCES
|55,00
|2.917.316
|% 10,00
|
|MAALT
|179,30
|23.987.299
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|35.004.417
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|4.635.481
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.323.170
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.437.309
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.943.408
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,85
|213.872.355
|% -9,68
|
|KTSKR
|33,02
|182.581.938
|% -8,18
|
|THYAO
|14,17
|653.507.959
|% 0,35
|
|PETKM
|6,18
|643.505.461
|% -0,80
|
|SASA
|27,26
|555.230.520
|% 2,02
|
|ASELS
|15,51
|533.045.381
|% 0,00
|
|GARAN
|9,38
|528.175.529
|% -0,11
|
|EKGYO
|1,78
|300.860.909
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|643.505.461
|% -0,80
|
|YKBNK
|2,38
|240.349.817
|% -0,42
|
|DOHOL
|2,58
|193.574.364
|% 0,00
|
|ODAS
|1,46
|100.009.294
|% 0,69
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9097
|8,9151
|% 0,45
|
|Euro
|10,3055
|10,3094
|% 0,33
|
|Sterlin
|12,1166
|12,1773
|% 0,64
|
|Frank
|9,5683
|9,6260
|% 0,61
|
|Riyal
|2,3717
|2,3836
|% 0,57
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|5,79
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,40
|
|Cumhuriyet
|3.343
|3.393
|48,00
|
|Tam
|3.325
|3.409
|7,17
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|3,46
|
|Çeyrek
|806
|825
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,56
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|82,36
|82,36
|0,41
|