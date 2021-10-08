***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 3. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri36.416,8 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti17.867,82 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri207.325,82 % 0,07Fon Yönetim Ücreti3.902.795,4 % 1,33Hisse Senedi Komisyonu786.153,44 % 0,27Tahvil Bono Komisyonu15.986,8 % 0,01Gecelik Ters Repo Komisyonu57.626,63 % 0,02Vadeli Ters Repo Komisyonu4.057,2 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.454,11 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0Türev Araçlar Komisyonu545.133,89 % 0,19Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler32.477,14 % 0,01TOPLAM GİDERLER5.609.412,15 % 1,91DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ293.392.466,03http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968621BIST