***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 3. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.229,19 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti15.381,64 % 0,19Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.217,18 % 0,39Fon Yönetim Ücreti78.554,93 % 0,95Hisse Senedi Komisyonu30.991,88 % 0,38Tahvil Bono Komisyonu330,29 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu907,21 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu75,6 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.294,5 % 0,03Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu6.879,11 % 0,08Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.763,96 % 0,14TOPLAM GİDERLER181.742,59 % 2,21DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.230.908,91http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968622BIST