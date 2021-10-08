***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 3. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri11.520,21 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti18.943,08 % 0,02Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri138.258,35 % 0,15Fon Yönetim Ücreti939.304,99 % 1,04Hisse Senedi Komisyonu136.813,52 % 0,15Tahvil Bono Komisyonu4.154,59 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu19.368,54 % 0,02Vadeli Ters Repo Komisyonu2.494,8 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.484,69 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0Türev Araçlar Komisyonu185.851,58 % 0,21Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.063,45 % 0,02TOPLAM GİDERLER1.478.374,9 % 1,64DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ90.211.236,78http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968623BIST