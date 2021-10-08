***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 3. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri239,28 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.667 % 0,16Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.073,72 % 0,49Fon Yönetim Ücreti2.682,24 % 0,12Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.582,45 % 0,07Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.577,44 % 0,07Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları4.602 % 0,2Diğer Giderler210,36 % 0,01TOPLAM GİDERLER8.828,68 % 0,39DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.263.447,76http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968626BIST