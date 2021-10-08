***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 3. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.962,44 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti15.095,42 % 0,03Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri120.550,41 % 0,28Fon Yönetim Ücreti194.841,43 % 0,44Hisse Senedi Komisyonu55.362,53 % 0,13Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu7.411,88 % 0,02Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.319,66 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0Türev Araçlar Komisyonu54.884,01 % 0,13Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları4.602 % 0,01Diğer Giderler2.995,54 % 0,01TOPLAM GİDERLER466.142,42 % 1,06DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ43.794.850,41http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968627BIST