***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 3. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.565,45 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti16.446,66 % 0,06Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri110.858,69 % 0,38Fon Yönetim Ücreti332.220,64 % 1,13Hisse Senedi Komisyonu134.391,19 % 0,46Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu6.271,99 % 0,02Vadeli Ters Repo Komisyonu630 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.339,96 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0Türev Araçlar Komisyonu15.794,39 % 0,05Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.713,84 % 0,1TOPLAM GİDERLER653.349,91 % 2,21DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.501.589,61http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968628BIST