***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 3. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri9.917,92 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti13.866,18 % 0,02Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri48.663,92 % 0,08Fon Yönetim Ücreti450.855,18 % 0,75Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.842,6 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu43.135,41 % 0,07Vadeli Ters Repo Komisyonu3.956,4 % 0,01Borsa Para Piyasası Komisyonu2.539,73 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.710,32 % 0,03TOPLAM GİDERLER593.604,76 % 0,99DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ60.085.006,49http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968629BIST