***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 3. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.464,76 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti15.083,22 % 0,05Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.033,74 % 0,07Fon Yönetim Ücreti660.474 % 2,09Hisse Senedi Komisyonu95.960,13 % 0,3Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.406,64 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu226,8 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.480,23 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0Türev Araçlar Komisyonu48.405 % 0,15Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.430,83 % 0,04TOPLAM GİDERLER866.082,45 % 2,74DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ31.563.675,52http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968630BIST