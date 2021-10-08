***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 3. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri97,58 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti380,64 % 0,03Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri321,63 % 0,03Fon Yönetim Ücreti7.416,7 % 0,6Hisse Senedi Komisyonu7.495,25 % 0,61Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu49,93 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu244,18 % 0,02Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar128,1 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu7.571,84 % 0,62Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.161,47 % 0,09TOPLAM GİDERLER24.867,32 % 2,02DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.228.131,34http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968631BIST