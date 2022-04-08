***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2022 16:00
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2022 1. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.680,32 % 0,04
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.046 % 0,04
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.970,31 % 0,04
Fon Yönetim Ücreti
32.320,99 % 0,7
Hisse Senedi Komisyonu
17.028,9 % 0,37
Tahvil Bono Komisyonu
0
15:462.377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 31,99
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
15:4614,7575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0205
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
15:4616,0254
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0231
|Açılış
|: 16,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
15:46916,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,08
|Açılış
|: 916,04
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
919,86
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler15:44
|GZNMI
|41,36
|27.891.476
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.470.927
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.933.556
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.587.410
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|5.644.989
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,71
|14.666.051
|% -5,80
|
|ULUSE
|159,50
|29.377.959
|% -5,06
|
|SAMAT
|6,99
|11.358.043
|% -3,98
|
|GARAN
|13,18
|4.204.563.099
|% 4,52
|
|THYAO
|35,26
|2.185.909.106
|% -1,01
|
|KARSN
|5,97
|1.512.813.550
|% 4,55
|
|AKBNK
|8,31
|1.387.996.149
|% 3,36
|
|ASELS
|26,56
|1.300.343.160
|% 1,76
|
|EKGYO
|2,63
|1.146.065.991
|% 2,73
|
|GARAN
|13,18
|4.204.563.099
|% 4,52
|
|ODAS
|2,18
|663.797.179
|% 3,32
|
|YKBNK
|4,54
|1.225.533.125
|% 3,42
|
|KARSN
|5,97
|1.512.813.550
|% 4,55
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7507
|14,7605
|% 0,16
|
|Euro
|16,0091
|16,0284
|% -0,13
|
|Sterlin
|19,1533
|19,2494
|% -0,25
|
|Frank
|15,7077
|15,8024
|% 0,00
|
|Riyal
|3,9224
|3,9421
|% 0,17
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|0,18
|
|Altın Gr.
|916
|916
|1,08
|
|Cumhuriyet
|6.069
|6.160
|-2,00
|
|Tam
|6.036
|6.186
|-6,94
|
|Yarım
|2.917
|2.992
|-3,36
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,44
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|-0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,41
|
Seans Raporu
15:44
daha fazla
-
15:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 92 artarak (% 1.46 ) 2, 641
-
15:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GZNMI, ARTI
-
15:56BNTAS
Yüzde 4.69 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 450, 928 adet işlem
-
15:55NTHOL
Yüzde 5.83 oranında artışla 11.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 128, 678 adet işlem
-
15:54VKGYO
Yüzde 9.90 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 809, 672 adet işlem