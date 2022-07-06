***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2022 20:14
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2022 2. Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.356,06 % 0,00290559
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
12.844 % 0,02752043
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
40.403,31 % 0,08657089
Fon Yönetim Ücreti
109.753,12 % 0,23516451
Hisse Senedi Komisyonu
36.366,06 % 0,0779204
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
315 % 0,00067494
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
108,29 % 0,00023203
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.051,3 % 0,00225259
Türev Araçlar Komisyonu
0
13:012.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,21
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
13:0117,2936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0781
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
13:0117,7176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1696
|Açılış
|: 17,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7176
En Düşük
17,5271
13:01969,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,38
|Açılış
|: 969,09
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler12:59
|IZFAS
|2,47
|3.026.964
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|3.353.707
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|108.861.681
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|FONET
|13,86
|16.089.339
|% 9,39
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|ULUSE
|177,90
|9.054.527
|% -4,51
|
|KZBGY
|85,60
|1.785.445
|% -3,82
|
|EUKYO
|3,25
|170.723
|% -2,69
|
|OYLUM
|2,69
|6.707.974
|% -2,54
|
|THYAO
|48,70
|1.509.658.005
|% 0,58
|
|EREGL
|26,14
|652.433.601
|% -1,95
|
|SISE
|21,40
|646.428.380
|% 0,19
|
|TUPRS
|239,60
|497.901.860
|% -2,12
|
|SASA
|41,18
|488.972.813
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,78
|201.014.793
|% 0,72
|
|YKBNK
|4,25
|269.216.812
|% 1,43
|
|ODAS
|2,83
|155.256.492
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,03
|325.171.382
|% 1,52
|
|TSKB
|2,04
|82.589.123
|% 0,99
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2787
|17,2856
|% 0,41
|
|Euro
|17,6882
|17,7135
|% 0,94
|
|Sterlin
|20,6644
|20,7681
|% 0,99
|
|Frank
|17,7020
|17,8086
|% 0,23
|
|Riyal
|4,5915
|4,6145
|% 0,42
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,44
|
|Altın Gr.
|970
|970
|7,35
|
|Cumhuriyet
|6.521
|6.620
|-16,00
|
|Tam
|6.516
|6.607
|-1,00
|
|Yarım
|3.189
|3.230
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.615
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,41
|19,43
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,81
|0,16
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,94
|