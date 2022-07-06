***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2022 20:17
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2022 2. Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
21.763,93 % 0,01178009
Tescil ve İ
11:562.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,18
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.406
11:5617,3009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0854
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
11:5617,6869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1389
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
11:56967,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,23
|Açılış
|: 967,94
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler11:56
|RUBNS
|15,12
|3.131.337
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|108.155.677
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|IZFAS
|2,46
|2.188.622
|% 9,54
|
|FONET
|13,86
|14.195.952
|% 9,39
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|GZNMI
|46,98
|19.111.931
|% -5,85
|
|KZBGY
|85,60
|1.328.237
|% -3,82
|
|EUKYO
|3,25
|146.469
|% -2,69
|
|KRDMA
|8,33
|13.889.199
|% -2,23
|
|THYAO
|48,26
|1.096.709.116
|% -0,33
|
|SISE
|21,40
|578.125.939
|% 0,19
|
|EREGL
|26,16
|557.042.569
|% -1,88
|
|SASA
|41,20
|416.098.645
|% 2,23
|
|KOZAL
|165,60
|370.869.185
|% -2,16
|
|YKBNK
|4,24
|233.268.499
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,74
|131.135.415
|% -0,72
|
|AKBNK
|8,02
|289.973.481
|% 1,39
|
|ODAS
|2,79
|94.825.834
|% 0,72
|
|ISCTR
|4,48
|148.146.201
|% 0,90
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2865
|17,3009
|% 0,50
|
|Euro
|17,6503
|17,6869
|% 0,79
|
|Sterlin
|20,6250
|20,7285
|% 0,80
|
|Frank
|17,7276
|17,8344
|% 0,38
|
|Riyal
|4,5927
|4,6157
|% 0,45
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|4,76
|
|Altın Gr.
|968
|968
|5,75
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.514
|6.611
|3,00
|
|Yarım
|3.188
|3.233
|2,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.616
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,39
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,10
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,08
|