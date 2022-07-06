***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 2. Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.558,19 % 0,01030214Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti11.814 % 0,02670128Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri67.742,31 % 0,15310705Fon Yönetim Ücreti325.461,29 % 0,7355878Hisse Senedi Komisyonu46.768,28 % 0,10570282Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.159,2 % 0,00261995Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.370,43 % 0,00309736Yabancı