***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2022 20:13
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2022 2. Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.811,71 % 0,00989808
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
11.814 % 0,03067806
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.745,1 % 0,04088617
Fon Yönetim Ücreti
531.047,63 % 1,37900057
Hisse Senedi Komisyonu
39.881,67 % 0,10356292
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
655,2 % 0,00170139
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.375,14 % 0,0035709
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042471
BIST
16:542.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 15,19
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.425
En Düşük
2.404
16:5417,2472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0317
|Açılış
|: 17,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
16:5417,6105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0625
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
16:54969,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,38
|Açılış
|: 969,09
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler16:54
|IZFAS
|2,47
|3.271.701
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.372.877
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.219.349
|% 9,94
|
|KAPLM
|51,65
|40.268.089
|% 9,94
|
|FONET
|13,92
|25.679.201
|% 9,87
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|KOZAL
|163,00
|638.027.007
|% -3,69
|
|AKSGY
|2,92
|18.935.328
|% -3,63
|
|DERIM
|5,89
|15.347.451
|% -2,64
|
|THYAO
|49,10
|3.255.168.157
|% 1,40
|
|SISE
|21,44
|1.074.279.004
|% 0,37
|
|EREGL
|26,22
|1.013.690.905
|% -1,65
|
|TUPRS
|243,00
|943.512.073
|% -0,74
|
|SASA
|40,88
|696.197.632
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,82
|627.497.024
|% 2,17
|
|YKBNK
|4,32
|607.345.790
|% 3,10
|
|ODAS
|2,84
|305.073.034
|% 2,53
|
|ISCTR
|4,53
|324.211.147
|% 2,03
|
|AKBNK
|8,10
|573.367.786
|% 2,40
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2248
|17,2472
|% 0,18
|
|Euro
|17,5749
|17,6105
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,6147
|20,7181
|% 0,75
|
|Frank
|17,6590
|17,7654
|% -0,01
|
|Riyal
|4,5807
|4,6037
|% 0,19
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|8,49
|
|Altın Gr.
|967
|967
|4,76
|
|Cumhuriyet
|6.483
|6.581
|-55,00
|
|Tam
|6.489
|6.580
|-28,00
|
|Yarım
|3.176
|3.218
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.608
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,45
|19,48
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|0,14
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,24
|