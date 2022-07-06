Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.07.2022 20:13
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2022 2. Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.811,71 % 0,00989808
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
11.814 % 0,03067806
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.745,1 % 0,04088617
Fon Yönetim Ücreti
531.047,63 % 1,37900057
Hisse Senedi Komisyonu
39.881,67 % 0,10356292
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
655,2 % 0,00170139
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.375,14 % 0,0035709
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042471


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:542.423
Değişim :  0,63% |  15,19
Açılış :  2.412  
Önceki Kapanış :  2.408  
En Yüksek
2.425 En Düşük
2.404
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZFAS 2,47 3.271.701 % 9,99  
RUBNS 15,12 5.372.877 % 9,96  
SMRTG 27,44 112.219.349 % 9,94  
KAPLM 51,65 40.268.089 % 9,94  
FONET 13,92 25.679.201 % 9,87  
daha fazla
16:54 Alış Satış %  
Dolar 17,2248 17,2472 % 0,18  
Euro 17,5749 17,6105 % 0,36  
Sterlin 20,6147 20,7181 % 0,75  
Frank 17,6590 17,7654 % -0,01  
Riyal 4,5807 4,6037 % 0,19  
daha fazla
16:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.747 8,49  
Altın Gr. 967 967 4,76  
Cumhuriyet 6.483 6.581 -55,00  
Tam 6.489 6.580 -28,00  
Yarım 3.176 3.218 -13,00  
Çeyrek 1.591 1.608 -7,00  
Gümüş.Ons 19,45 19,48 0,26  
Gümüş Gr. 10,77 10,78 0,14  
B. Petrol 105 105 4,24  
Seans Raporu 16:54
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru