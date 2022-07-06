***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 2. Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.811,71 % 0,00989808Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti11.814 % 0,03067806Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.745,1 % 0,04088617Fon Yönetim Ücreti531.047,63 % 1,37900057Hisse Senedi Komisyonu39.881,67 % 0,10356292Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu655,2 % 0,00170139Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.375,14 % 0,0035709Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042471BIST