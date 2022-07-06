***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 2. Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.104,5 % 0,01037064Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti11.748 % 0,03924441Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri41.647,18 % 0,13912317Fon Yönetim Ücreti80.889,05 % 0,27021136Hisse Senedi Komisyonu4.006,13 % 0,01338255Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu39,73 % 0,00013272Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00375207Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları10.572,46 % 0,0353175Diğer Giderler3.090,12 % 0,0103226TOPLAM GİDERLER156.220,37 % 0,52185702DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.935.473,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042472BIST