***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 2. Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.029,63 % 0,00866687Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.392 % 0,01273762Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri58.043,28 % 0,10001805Fon Yönetim Ücreti99.946,24 % 0,17222369Hisse Senedi Komisyonu30.274,4 % 0,05216774Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu149,66 % 0,00025789Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.187,3 % 0,00204591Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları7.267,62 % 0,0125233Diğer Giderler5.376,25 % 0,00926416TOPLAM GİDERLER214.666,38 % 0,36990523DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ58.032.804,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042473BIST