***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 2. Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri8.900,43 % 0,01134645Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti11.814 % 0,01506073Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri65.320,45 % 0,08327186Fon Yönetim Ücreti482.560,93 % 0,61517865Hisse Senedi Komisyonu1,92 % 0,00000245Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu34 % 0,00004334Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00143188Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları10.572,46 % 0,01347799Diğer Giderler6.969,35 % 0,00888467TOPLAM GİDERLER587.296,74 % 0,74869802DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ78.442.405,5 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042474BIST