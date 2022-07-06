***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 2. Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.356,06 % 0,00290559Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti12.844 % 0,02752043Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.403,31 % 0,08657089Fon Yönetim Ücreti109.753,12 % 0,23516451Hisse Senedi Komisyonu36.366,06 % 0,0779204Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu315 % 0,00067494Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu108,29 % 0,00023203Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.051,3 % 0,00225259Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.633,81 % 0,00778605Diğer Giderler8.960,41 % 0,01919919TOPLAM GİDERLER214.791,36 % 0,4602266DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ46.670.783,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042475BIST