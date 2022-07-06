***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2022 20:14
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2022 2. Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.356,06 % 0,00290559
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
12.844 % 0,02752043
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
40.403,31 % 0,08657089
Fon Yönetim Ücreti
109.753,12 % 0,23516451
Hisse Senedi Komisyonu
36.366,06 % 0,0779204
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
315 % 0,00067494
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
108,29 % 0,00023203
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.051,3 % 0,00225259
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.633,81 % 0,00778605
Diğer Giderler
8.960,41 % 0,01919919
TOPLAM GİDERLER
214.791,36 % 0,4602266
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
46.670.783,07 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042475
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,41
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
18:0517,2472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0208
|Açılış
|: 104,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 104,1200
|
17,3219
En Düşük
17,2194
18:0517,5736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4700
|
17,5736
En Düşük
17,5062
18:0510,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,02
|Açılış
|: 10,70
|
|Önceki Kapanış
|: 10,68
|
10,76
En Düşük
10,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,47
|3.414.010
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|117.174.491
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.476.630
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.559.413
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|27.598.170
|% 9,94
|
|RODRG
|19,57
|767.494
|% -4,91
|
|BASCM
|3,60
|378.504
|% -3,49
|
|ULUSE
|179,80
|12.884.164
|% -3,49
|
|AKSGY
|2,93
|25.334.740
|% -3,30
|
|KOZAL
|164,20
|746.683.513
|% -2,98
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 1,61
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% -0,08
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% -1,65
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,28
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 3,10
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2425
|17,2472
|% -0,12
|
|Euro
|17,4944
|17,5736
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,7101
|20,8140
|% 0,13
|
|Frank
|17,6515
|17,7579
|% 0,07
|
|Riyal
|4,5852
|4,6082
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|0,91
|
|Altın Gr.
|966
|966
|0,73
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.452
|6.592
|6,00
|
|Yarım
|3.158
|3.223
|3,00
|
|Çeyrek
|1.582
|1.611
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,26
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,70
|0,02
|
|B. Petrol
|104
|104
|0,10
|