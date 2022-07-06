***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 2. Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.049,23 % 0,01058181Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti23.030,16 % 0,11892305Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.727,79 % 0,0812151Fon Yönetim Ücreti237.516,37 % 1,22648612Hisse Senedi Komisyonu114.907,28 % 0,59335777Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu957,6 % 0,00494485Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.427,46 % 0,00737111Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00579998Türev Araçlar Komisyonu122.374,57 % 0,63191733Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları10.572,46 % 0,05459403Diğer Giderler5.888,79 % 0,03040851TOPLAM GİDERLER535.574,91 % 2,76559966DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.365.597,88 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042476BIST