***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 3. Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri31.453,09 % 0,01474189Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti25.409,75 % 0,01190941Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri183.448,71 % 0,08598141Fon Yönetim Ücreti2.857.087,6 % 1,33910142Hisse Senedi Komisyonu169.304,67 % 0,07935218Tahvil Bono Komisyonu8.684,89 % 0,00407056Gecelik Ters Repo Komisyonu46.554,14 % 0,02181967Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.304,34 % 0,00154873Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.608,4 % 0,00075385Türev Araçlar Komisyonu123.306,39 % 0,05779303Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları10.572,46 % 0,00495525Diğer Giderler17.087,9 % 0,00800901TOPLAM GİDERLER3.477.822,34 % 1,63003642DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ213.358.566,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067656BIST