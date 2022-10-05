***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 3. Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri14.066,2 % 0,0158315Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti25.409,75 % 0,02859867Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri167.627,14 % 0,1886643Fon Yönetim Ücreti401.057,08 % 0,45138963Hisse Senedi Komisyonu53.873 % 0,06063405Tahvil Bono Komisyonu313,05 % 0,00035234Gecelik Ters Repo Komisyonu4.585,82 % 0,00516134Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.329,69 % 0,00262207Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,001712Türev Araçlar Komisyonu67.986,7 % 0,07651901Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları10.572,46 % 0,0118993Diğer Giderler14.254,67 % 0,01604363TOPLAM GİDERLER763.596,66 % 0,85942783DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ88.849.422,17 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067658BIST