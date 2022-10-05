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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

05.10.2022 19:46
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

2022 3. Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
14.066,2 % 0,0158315
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
25.409,75 % 0,02859867
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
167.627,14 % 0,1886643
Fon Yönetim Ücreti
401.057,08 % 0,45138963
Hisse Senedi Komisyonu
53.873 % 0,06063405
Tahvil Bono Komisyonu
313,05 % 0,00035234
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.585,82 % 0,00516134
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.329,69 % 0,00262207
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.521,1 % 0,001712
Türev Araçlar Komisyonu
67.986,7 % 0,07651901
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
10.572,46 % 0,0118993
Diğer Giderler
14.254,67 % 0,01604363
TOPLAM GİDERLER
763.596,66 % 0,85942783
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
88.849.422,17 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067658


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PKART 22,08 19.226.414 % 9,96  
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Gümüş Gr. 12,30 12,32 -0,03  
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