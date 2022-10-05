***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 3. Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri18.887,26 % 0,01603842Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti25.409,75 % 0,0215771Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri88.849,45 % 0,07544794Fon Yönetim Ücreti886.777,41 % 0,75302135Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu9.915,16 % 0,00841962Gecelik Ters Repo Komisyonu82.181,48 % 0,06978573Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.150,1 % 0,00267496Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00129167Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları10.572,46 % 0,00897778Diğer Giderler22.845,93 % 0,01939999TOPLAM GİDERLER1.150.110,1 % 0,97663455DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ117.762.585,8 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067660BIST