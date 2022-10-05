***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 3. Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri26.370,83 % 0,01804637Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti25.409,75 % 0,01738867Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri87.751,95 % 0,06005136Fon Yönetim Ücreti3.361.829,42 % 2,30060319Hisse Senedi Komisyonu771.287,63 % 0,52781583Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu66.093,99 % 0,04523015Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.920,5 % 0,00131426Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00104094Türev Araçlar Komisyonu2.107.862,64 % 1,44247518Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları7.267,62 % 0,00497346Diğer Giderler56.851,82 % 0,03890545TOPLAM GİDERLER6.514.167,25 % 4,45784484DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ146.128.173,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067662BIST