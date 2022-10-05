***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 3. Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.775,64 % 0,01596714Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti25.409,75 % 0,05987937Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.350,68 % 0,06209672Fon Yönetim Ücreti892.909,95 % 2,10418771Hisse Senedi Komisyonu83.360,24 % 0,19644265Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.381,38 % 0,00561184Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.343,15 % 0,00552175Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.433,8 % 0,00337882Türev Araçlar Komisyonu7.237,64 % 0,01705587Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları5.286,01 % 0,01245675Diğer Giderler11.988,51 % 0,02825153TOPLAM GİDERLER1.065.476,75 % 2,51085015DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ42.434.899,95 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067664BIST