***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 3. Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.211,7 % 0,01532884Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti25.409,75 % 0,06270459Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri131.619,26 % 0,32480176Fon Yönetim Ücreti423.897,5 % 1,04606769Hisse Senedi Komisyonu40.288,44 % 0,09942129Tahvil Bono Komisyonu661,78 % 0,0016331Gecelik Ters Repo Komisyonu8.674,55 % 0,02140651Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.608,61 % 0,00643736Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.576,26 % 0,0038898Türev Araçlar Komisyonu16.553,77 % 0,04085036Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları10.572,46 % 0,02609005Diğer Giderler19.793,35 % 0,04884479TOPLAM GİDERLER687.867,43 % 1,69747614DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ40.522.951,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067666BIST