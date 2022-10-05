***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.10.2022 19:47
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2022 3. Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
6.211,7 % 0,01532884
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
25.409,75 % 0,06270459
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
131.619,26 % 0,32480176
Fon Yönetim Ücreti
423.897,5 % 1,04606769
Hisse Senedi Komisyonu
40.288,44 % 0,09942129
Tahvil Bono Komisyonu
661,78 % 0,0016331
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.674,55 % 0,02140651
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.608,61 % 0,00643736
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.576,26 % 0,0038898
Türev Araçlar Komisyonu
16.553,77 % 0,04085036
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
10.572,46 % 0,02609005
Diğer Giderler
19.793,35 % 0,04884479
TOPLAM GİDERLER
687.867,43 % 1,69747614
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
40.522.951,3 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067666
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 69,43
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,5838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0434
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
18:0518,2408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1220
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,2016
18:051.024,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,26
|Açılış
|: 1.024,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.019,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5704
|18,5805
|% -0,25
|
|Euro
|18,2075
|18,2371
|% -0,68
|
|Sterlin
|20,6729
|20,7765
|% -1,49
|
|Frank
|18,6867
|18,7992
|% -0,69
|
|Riyal
|4,9287
|4,9535
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|-2,87
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.863
|6.936
|-8,00
|
|Yarım
|3.344
|3.391
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.695
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,64
|20,67
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,33
|12,35
|0,01
|
|B. Petrol
|94,94
|94,94
|1,57
|