***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 3. Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.830,77 % 0,00828451Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.504,96 % 0,01586048Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.123,92 % 0,00961106Fon Yönetim Ücreti14.977,2 % 0,06777412Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.057,1 % 0,00478354Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu145,51 % 0,00065846Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler0,96 % 0,00000434TOPLAM GİDERLER23.640,42 % 0,10697652DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.098.699,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067669BIST