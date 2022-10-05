***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 3. Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.822,35 % 0,01550065Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti25.409,75 % 0,08167548Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri66.565,43 % 0,21396366Fon Yönetim Ücreti128.454,79 % 0,41289686Hisse Senedi Komisyonu4.905,73 % 0,01576866Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu206,64 % 0,00066421Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00488933Türev Araçlar Komisyonu56.505,19 % 0,18162667Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları10.572,46 % 0,03398344Diğer Giderler5.952,05 % 0,01913189TOPLAM GİDERLER304.915,49 % 0,98010086DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ31.110.623,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067671BIST