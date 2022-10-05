***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 3. Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.781,07 % 0,01047372Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti25.807,15 % 0,05653482Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri104.614,52 % 0,22917539Fon Yönetim Ücreti512.489,47 % 1,12269284Hisse Senedi Komisyonu47.082,16 % 0,10314125Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.912,8 % 0,00857163Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.129,8 % 0,00466568Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,4 % 0,00333288Türev Araçlar Komisyonu19.105,74 % 0,04185428Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları10.572,46 % 0,02316072Diğer Giderler12.507,38 % 0,02739948TOPLAM GİDERLER744.523,95 % 1,63100269DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ45.648.235,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067673BIST