***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 3. Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri15.150,22 % 0,01681578Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti25.409,75 % 0,0282032Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri107.621,22 % 0,1194527Fon Yönetim Ücreti854.022,43 % 0,94791047Hisse Senedi Komisyonu1,92 % 0,00000213Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu49,14 % 0,00005454Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00168832Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları10.572,46 % 0,01173476Diğer Giderler9.817,51 % 0,01089681TOPLAM GİDERLER1.024.165,75 % 1,13675871DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ90.095.262,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067676BIST