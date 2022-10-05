***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.10.2022 19:51
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2022 3. Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
5.811,01 % 0,01577912
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
25.409,75 % 0,06899722
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
64.614,84 % 0,17545407
Fon Yönetim Ücreti
512.375,56 % 1,39129616
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
46,83 % 0,00012716
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.521,1 % 0,00413037
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
10.572,46 % 0,02870828
Diğer Giderler
8.311,38 % 0,02256858
TOPLAM GİDERLER
628.662,93 % 1,70706097
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
36.827.210,08 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067679
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 69,43
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,5932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,7414
En Düşük
18,5636
18:0518,2079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0202
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,3521
En Düşük
18,1790
18:051.023,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,19
|Açılış
|: 1.023,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.021,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5736
|18,5932
|% 0,05
|
|Euro
|18,1875
|18,2079
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,6909
|20,7947
|% 0,12
|
|Frank
|18,6957
|18,8083
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9303
|4,9550
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,73
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.853
|6.938
|7,00
|
|Yarım
|3.339
|3.392
|4,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.695
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,59
|20,62
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,31
|12,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|94,90
|94,90
|0,06
|