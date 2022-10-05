***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 3. Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri8.320,62 % 0,01542803Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti25.409,75 % 0,04711457Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri89.369,33 % 0,16570795Fon Yönetim Ücreti164.989 % 0,30592139Hisse Senedi Komisyonu30.274,4 % 0,05613457Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu176,3 % 0,00032689Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.497,9 % 0,0027774Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları7.267,62 % 0,01347557Diğer Giderler8.524,84 % 0,0158067TOPLAM GİDERLER335.829,76 % 0,62269307DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ53.931.828,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067683BIST