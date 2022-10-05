***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 3. Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.382,82 % 0,00655106Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti25.409,75 % 0,12037782Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri53.664,42 % 0,25423336Fon Yönetim Ücreti110.575,38 % 0,52384709Hisse Senedi Komisyonu36.411,51 % 0,17249829Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu315 % 0,0014923Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu158,37 % 0,00075027Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.361,9 % 0,00645195Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.633,81 % 0,01721505Diğer Giderler13.517,74 % 0,06403983TOPLAM GİDERLER246.430,7 % 1,16745704DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.108.331,38 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067684BIST